Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Vorbörsliche Indikationen lassen einen festeren Trend erwarten. Wie stark die Gewinne ausfallen, dürfte einmal mehr davon abhängen, wie stark die Anschlusskäufe ausfallen, heisst es am Markt. Die Freude auf ein Weihnachtsrally habe am Vortag nach enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen zwar einen Dämpfer erhalten, sagt ein Händler. Aber dafür hätten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, am Leben erhalten, meint ein anderer Händler. «Die Daten zeigen, der US-Wirtschaft könnte eine weiche Landung gelingen.»

17.11.2023 08:45