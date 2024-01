Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag blickten die Marktteilnehmer nun in die USA, wo die Notenbank Fed kommende Woche über die Geldpolitik berät. Am Vortag hatten starke US-Wachstumsdaten die Anleger zunächst verunsichert. Denn starke BIP-Daten sprechen eigentlich gegen Zinssenkungen. Doch die Daten hätten auch gezeigt, dass sich die Inflation verlangsame, kommentierte Swissquote. Nun warteten die Marktteilnehmer auf den am Nachmittag erwarteten PCE-Preisindex, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass. «Eine den Erwartungen entsprechende oder noch besser eine schwächer als erwartete Zahl könnte die Risikobereitschaft der Anleger erhöhen», schreibt die Onlinebank weiter.