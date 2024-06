Schwächer als erwartet gestiegene Produzentenpreise sowie die deutlich gestiegene Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten am Vortag die Zinssorgen wieder etwas gedämpft und die US-Aktien angeschoben. Das Fed hatte am Mittwoch zwar wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen, aber angedeutet, dass in diesem Jahr die Zinsen nur noch einmal und nicht wie bisher signalisiert drei Mal gesenkt werden dürften. Dies hatte die Anleger verunsichert. Zusätzlich hemmt derzeit die politische Unsicherheit in Frankreich und die Diskussion über einen Zollstreit mit China den Risikoappetit der Anleger.