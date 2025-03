Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenschluss laut vorbörslichen Indikationen etwas höhere Kurse erwartet. Mehr als eine leichte technische Gegenbewegung sei nach einer schwachen Woche aber wohl nicht zu erwarten, heisst es am Markt. Die von Konjunktursorgen angeheizte Verunsicherung der Investoren dürfte anhalten, heisst es am Markt. Nach neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump ist die Angst vor einer Ausweitung des Zollkonfliktes der USA mit ihren Handelspartnern und damit auch die Sorge vor einer konjunkturellen Abschwächung weiter gestiegen.