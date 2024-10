An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zum Wochenstart weiter nach oben gehen. Händler erwarten dank positiver Vorgaben aus den USA eine freundliche Sitzung. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken. Auch die vorbörslichen Indikationen sprechen für steigende Kurse. Allerdings dürfte es am Montag noch vergleichsweise ruhig sein, bevor im weiteren Wochenverlauf die Berichtssaison nicht nur in den USA sondern auch in der Schweiz weitere Akzente setzen dürfte. Zudem wird in den USA der Feiertag Columbus Day begangen. Der Aktienhandel findet dennoch statt, aber die Bondmärkte und viele Banken bleiben geschlossen.