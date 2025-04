Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Dienstag laut vorbörslichen Indikationen an den Erholungstrend der vergangenen Sitzungen anknüpfen und etwas fester tendieren. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind zwar eher etwas verhalten. Aber die Stimmung der Anleger sei wieder etwas optimistischer geworden nach Signalen der US-Regierung, wonach das Land mit mehreren anderen Staaten eine grundsätzliche Einigung über ein Handelsabkommen erzielen können sollte, heisst es am Markt.