Der Appetit der Investoren sei derzeit auf beiden Seiten des Atlantiks eher gering, heisst es etwa in einem Kommentar von Swissquote. Denn die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA vom Vortag seien insgesamt in etwa im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so etwa auch der vielbeachtete PCE-Preisdeflator. Swissquote sieht die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte des Fed im Dezember denn auch gefestigt. Mangels Inputs aus Übersee liegt der Fokus am Donnerstag auf neuen Preisdaten aus Europa, unter anderem sind Angaben zu den Konsumentenpreisen in Deutschland angesagt.