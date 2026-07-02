Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas höhere Eröffnung zu. Nach zwei Tagen mit sinkenden Kursen könnte der SMI damit die Marke von 14'200 wieder ins Visier nehmen. Gestützt wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Im Fokus steht am Berichtstag vor allem der wegen des US-Nationalfeiertags vom Samstag auf heute vorgezogene Arbeitsmarktbericht in den USA.