Aber vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Anleger ohnehin nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es weiter. Von den Job-Daten versprechen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über das weitere Tempo der Zinssenkungen in den USA. Zuletzt sprachen die US-Konjunkturdaten eher für einen guten Zustand der Wirtschaft und somit eher für kleine als grosse Zinsschritte. Derweil ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz im September leicht auf 2,5 von 2,4 Prozent gestiegen.