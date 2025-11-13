Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen eine Spur höher erwartet. Das lange ersehnte Ende des US-Regierungsstillstands ist nun zwar Tatsache, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift gesetzt hat. Allerdings dürfte dies nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage in den Kursen eingepreist sein, heisst es am Markt. Auch wenn nun die Statistik-Behörden wieder die Arbeit aufnehmen, dürfte es einige Zeit dauern, bis all die nicht veröffentlichten Konjunkturdaten nachgereicht werden. «Falls diese denn je veröffentlicht werden», meint ein Händler.