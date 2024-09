Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen etwas fester gesehen. Allerdings sind die Vorgaben aus den USA eher verhalten. Dagegen hält in Asien die positive Stimmung dank des angekündigten chinesischen Konjunkturpakets an. Es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Massnahmen bisher nicht verschossen habe, meinte ein Analyst.