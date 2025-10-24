Zudem trage weiterhin die Hoffnungen bezüglich einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed kommende Woche zu einer guten Stimmung bei, heisst es weiter. Die Marktteilnehmer dürften daher gespannt auf die Veröffentlichung der verspäteten US-Konsumentenpreise warten. Derzeit gilt eine Zinssenkung als so gut wie sicher. Gewisse Impulse erhoffen sich Anleger ausserdem von den Einkaufsmanagerindizes aus Europa und dem Konsumentenvertrauen aus den USA. Zudem haben hierzulande weitere Bluechip-Unternehmen über ihren Geschäftsgang informiert.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 8.15 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 12'583,30 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf eine leicht negative Wochenbilanz zu (Vorwochenschluss: bei 12'644 Punkten). Dabei werden sämtliche SMI-Werte bis auf Sika (-0,6 Prozent) etwas höher indiziert.
Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat in den ersten neun Monaten unter anderem wegen des starken Frankens weniger Umsatz gemacht und die Markterwartungen nicht ganz erfüllt. Nun lanciert Sika ein Massnahmenpaket, das auch den Abbau von Arbeitsplätzen vorsieht.
Dagegen werden Holcim (+2,2 Prozent) nach Zahlen höher erwartet. Der Zementkonzern hat im Sommerquartal zwar ebenfalls etwas weniger umgesetzt, aber gleich viel verdient wie im Vorjahr. Dabei wurde die Profitabilität in den beiden grössten Weltregionen Afrika und Asien gesteigert. Die Erwartungen der Analysten wurden leicht übertroffen.
Klar fester gestellt werden Amrize. (+1,7 Prozent). JPMorgan hat die Abdeckung der Aktien der ehemaligen Holcim-Tochter mit dem Rating «Overweight» und dem Kursziel von 48,20 Franken aufgenommen.
Auch die PS von Schindler (+1,2 Prozent) werden nach Zahlen fester erwartet. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat in den ersten neun Monaten zwar weniger Umsatz gemacht, aber leicht mehr Aufträge eingeheimst und seine Profitabilität verbessert.
pre/cg
(AWP)