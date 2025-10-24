Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus dem Ausland etwas höher erwartet. Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte konnten die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zulegen. Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China noch zu einem Kursrücksetzer geführt. Nun wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weissen Hauses am kommenden Donnerstag in Südkorea treffen. Dies sorge für einen gewissen Optimismus am Markt. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weissen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.