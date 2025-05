«Der Schwung am Aktienmarkt scheint nun etwas nachzulassen», sagte ein Händler. Denn inzwischen hätten viele Indizes ihre Verluste seit der von Donald Trump Anfang April losgetretenen weltweiten Zoll-Lawine aufholen können. Nun müssten die Zahlen zeigen, wie stark die Wirtschaft bereits unter der US-Zollpolitik gelitten habe. Und an entsprechenden Daten herrscht am Berichtstag kein Mangel. Das Seco publiziert eine erste Schätzung zum Schweizer BIP im ersten Quartal, zudem werden auch BIP- und Industriedaten aus der Eurozone und Grossbritannien sowie Industriedaten und Frühindikatoren aus den USA veröffentlicht.