Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte ist mittlerweile quasi vollständig eingepreist. «Jeder weiss, dass das Fed heute senken wird - ein Rückzieher ist damit quasi nicht möglich. Was wir nicht wissen, ist, was nächstes Jahr passiert. Aber die Falken kreisen bereits», kommentierte eine Börsianerin. Daher richtet sich der Fokus auch klar auf die begleitenden Kommentare und die Projektionen (dot plots). Viele Börsianer rechnen mit einer so genannten «hawkishen» Senkung, bei der zwar der Zins reduziert wird, gleichzeitig aber weitere Zinssenkungen fraglich sind.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 12'900,00 Punkten.
Der Uhrenhersteller Swatch (-2,0 Prozent) sieht sich mit einem Untersuchungsverfahren der italienischen Kartellbehörde (AGCM) konfrontiert. Laut den Angaben macht die Swatch Group den Anschein, Verkaufspreise in Italien festzulegen und somit die Preise in ihrem selektiven Vertriebsnetz zu überwachen. Swatch bestätigte gegenüber AWP, dass Untersuchungen stattgefunden hätten. Man kooperiere uneingeschränkt und möchte mögliche Verstösse vollständig aufklären.
Bei Straumann (+1,5 Prozent) sorgt ein Analystenkommentar für Schub. BNP Paribas hat laut Händlern die Titel auf «Outperform» hochgestuft.
Indes kündigte Temenos (+0,9 Prozent) ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100 Millionen Franken an.
Bei Cicor (kein vorb. Kurs) ist derweil Feuer unter dem Dach. Denn einerseits wackelt die geplante Übernahme der britischen TT Electroncs, da TT-Grossaktionär DBAY Advisors ein Gegenangebot zur Übernahmeofferte von Cicor erwägt. Und andererseits rudert der Hersteller von Elektrokomponenten mit seiner eigenen Jahresprognose zurück.
dm/hr
(AWP)