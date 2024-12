Entsprechend richten sich die Augen der Anleger auf die anstehenden Konjunkturdaten und geldpolitischen Ereignisse. Am Nachmittag werden die US-Inflationszahlen für den November mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da sie ein weiterer Puzzlestein für die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche sind. Grosse Sprünge sollte man aber nicht von den Märkten erwarten, denn am morgigen Donnerstag entscheiden sowohl die SNB als auch die EZB über ihre Leitzinsen.