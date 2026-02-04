Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit leicht tieferen Kursen starten. Zwar hatten sich an der Wall Street die Kurse noch von ihren Tiefständen erholt, Dow Jones und Nasdaq lagen aber dennoch am Ende unter dem Niveau vom Börsenschluss in Europa. Zudem enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen. Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips Novartis und UBS.