Am Vorabend hatte die US-Regierung dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, «die Hölle» im Iran losbrechen zu lassen. Derweil fachte Israel Spekulationen an, dass die USA am Wochenende im Alleingang eine Waffenruhe verkünden könnten. Der Iran selbst dementiert offiziell weiterhin jegliche Gespräche. «Anleger sollten nicht zu früh auf eine Friedensrally hoffen. Die Risiken bleiben hoch», mahnte eine weitere Börsianerin.
Beim Öl legte der Preis für ein Barrel der Sorte Brent über Nacht wieder zu und lag mit 104,22 US-Dollar wieder über der Marke von 100 Dollar. Gold und Silber gaben moderat nach.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr mit 0,42 Prozent leicht im Minus bei 12'665 Punkten.
Wenige harte Nachrichten
Ansonsten sind marktbewegende Nachrichten zu Einzelwerten erneut Mangelware. Die Schwergewichte im SMI Nestlé, Novartis und Roche werden zunächst im Einklang mit dem Gesamtmarkt tiefer erwartet.
Sika (-2,4 Prozent bzw. -3,25 Fr.) liegen nur optisch im Minus. Der Bauchemiehersteller schüttet am heutigen Handelstag seine Dividende in Höhe von 3,70 Franken aus. Gleiches gilt für Schindler (PS -3,0 Prozent bzw. -8,00 Fr.) - hier erhalten die Anteilseigner 6,80 Franken je Papier.
Nach Hochstufungen in den letzten Tagen könnten SIG (-0,3 Prozent) erneut einen Blick wert sein. Der bekannte aktivistische Investor Cevian hat seinen Anteil am Verpackungsspezialisten auf mittlerweile gut 5,6 Prozent erhöht.
Derweil bündelt Emmi (-0,2 Prozent) sein Dessertgeschäft unter dem Namen «Emmi Desserts». Mit einem Umsatzbeitrag von 17 Prozent ist das Segment auch ein strategischer Wachstumsbereich der Gruppe.
Die Titel von Swissquote (+3,7 Prozent) profitieren von einer Hochstufung auf «Add» von Baader Europe. Trotz eines volatilen Umfelds erwartet der Analyst weiterhin solide Neugeldzuflüsse für die Onlinebank.
Mit der BLKB, GAM, Warteck Invest, und Bajaj Mobility (keine vorbörslichen Kurse) haben zudem noch einige kleinere Werte ihre Zahlen vorgelegt.
dm/jb
(AWP)