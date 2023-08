Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar positiv, aber die Marktteilnehmer äussern sich skeptisch über die weitere Entwicklung der Aktien. Denn Zinssorgen trüben einmal mehr die Stimmung. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Zusätzlich drückten auch noch die jüngsten chinesischen Handelszahlen für Juli auf die Stimmung. Diese deuten auf eine weiterhin schwache Wirtschaftstätigkeit und eine gedämpfte Binnennachfrage hin.

08.08.2023 08:45