Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen und nach negativen Vorgaben aus Asien leichter erwartet. Gedrückt werde die Stimmung von Konjunkturzahlen aus China, sagen Händler. Im August trübte sich die Stimmung im dortigen Dienstleistungssektor ein. Die konjunkturellen Stützungsmassnahmen der Regierung zeigten demnach kaum Wirkung, so ein Börsianer. Zudem fehlen die Impulse aus den USA, wo am Vortag wegen des Labor Day-Feiertags die Märkte geschlossen waren. Bis am frühen Nachmittag, wenn die US-Akteure wieder aktiv ins Geschehen eingreifen, wird daher ein ruhiges Geschäft erwartet.

05.09.2023 08:45