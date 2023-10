Hierzulande gilt die Aufmerksamkeit dem Börsenstart von Sandoz. Sie wurden vom Pharmakonzern Novartis abgespalten und werden ab heute neu an der Börse SIX gehandelt. Damit kehrt ein altbekannter Name an die Börse zurück. Sandoz war im Zuge der Fusion mit Ciba Geigy im neuen Konzern Novartis aufgegangen. Für Interesse der Investoren könnte daneben der Kapitalmarkttag des Sanitärtechnikkonzerns Geberit in Rapperswil sorgen.