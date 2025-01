Dies umso mehr, als andere Impulse fehlen. Denn in den USA war der Aktienhandel wegen einer Trauerfeier für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Allerdings gebe es einige Faktoren, die die Märkte derzeit bestimmten, sagt ein Händler. Dazu zähle vor allem die angekündigte Handelspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Zudem rückten auch die steigenden Renditen der US- und anderer Staatsanleihen stärker ins Blickfeld der Anleger. Ob daher die Serie anhaltender Gewinne an der Schweizer Börse zum Wochenschluss reisst, werde sich zeigen, meint ein Händler. Nach acht Plustagen und angesichts der Gemengelage wäre eine Konsolidierung zum Wochenschluss nicht überraschend.