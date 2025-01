Am Vortag hatte ein Bericht in der «Washington Post» Spekulationen über eine gemässigtere Zollpolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst und den Kursen Auftrieb gegeben. Obwohl bald ein Dementi dazu folgte, was diesbezügliche Hoffnungen wieder etwas dämpfte, konnten die Gewinne teilweise «gerettet» werden. Wie es nun weitergeht, dürfte auch von den anstehenden Konjunkturzahlen mitbeeinflusst werden, heisst es am Markt weiter. Dabei stehen die Inflationsdaten im Fokus. Am Vormittag kommen die Schweizer Konsumentenpreise für Dezember und für 2024. Später folgen die Inflationszahlen aus der EU. Der Datenhöhepunkt dürfte in dieser Woche wie zu Monatsanfang üblich der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sein.