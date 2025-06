Schwächer sind auch Holcim (-0,3 Prozent). Die Aktien der neuen Gesellschaft Amrize sollen ab dem 23. Juni 2025 an der Börse gehandelt werden - gleichzeitig an der SIX in Zürich und an der New Yorker NYSE. Dabei wird der Titel zum Start in die beiden Aktienindizes SMI und SLI aufgenommen.