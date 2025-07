Der Schweizer Aktienmarktwird zum Wochenschluss mit leichten Auftaktverlusten erwartet. Die US-Börsen hatten am Vortag keine einheitliche Richtung gefunden. Und die Vorgaben aus Asien sind negativ. Die Stimmung sei vorsichtig optimistisch, meint ein Händler. Die Marktteilnehmer hofften, dass die USA wohl vor Ablauf der Frist von Präsident Donald Trump am 1. August noch weitere Abkommen mit Handelspartnern abschliessen. Laut Berichten sagte US-Finanzminister Scott Bessent, die Gespräche liefen «besser als bisher» und es würden Fortschritte erzielt. Nach wie vor werde erwartet, dass nun im Zollstreit zwischen der EU und den USA bald eine Einigung gefunden wird. Was die Verhandlungen der USA und der Schweiz betrifft, gibt es derweil noch nichts Neues.