Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Zwar gibt es keine Vorgaben aus den USA, weil die Wall Street am Vortag feiertagsbedingt geschlossen war, und auch aus Asien sind die Impulse dünn. Aber die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures signalisieren laut Händlern für die US-Börsen eine tiefere Eröffnung, was auch in Europa für tiefere Notierungen sorgen könnte. Im Fokus stehen die anhaltenden Sorgen über die Auswirkungen von KI auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren. Daneben geht die Bilanzsaison weiter.