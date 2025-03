Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt könnte am Donnerstag bereits beendet sein. Laut vorbörslichen Indikationen werden die Kurse nach der Gegenbewegung am Vortag wieder tiefer gesehen. Die Anleger blieben verunsichert ob der eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und ihren Partnern, der steigenden Rezessions- und Inflationssorgen und der ungewissen Entwicklung im Ukrainekrieg. Daher nützten Anleger Erholungen eher als Einladung zum Verkauf von Aktien. «Das Erholungspotenzial ist derzeit eher limitiert», meint ein Händler. Hierzulande erhalten die Anleger zudem Impulse von der Bilanzsaison.