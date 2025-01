Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag laut vorbörslichen Indikationen ewtas schwächer erwartet. Händler vermissen die Vorgaben aus den USA, denn dort waren die Märkte am Vortag wegen des Martin-Luther-King-Feiertags geschlossen. Die Anleger müssten nun wohl erst die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump verdauen, sagte ein Händler. Daher dürften sie sich wohl bis zur Eröffnung der US-Börsen zurückhalten, so dass die Kursen entsprechend abbröckeln dürften.