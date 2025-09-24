Hierzulande dürften sich Anleger vor der morgigen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB eher zurückhalten. Zwar geht eine klare Mehrheit der Ökonomen davon aus, dass die Zinsen unverändert bei null bleiben werden. Die begleitenden Kommentare des SNB-Direktoriums werden dennoch auf grosses Interesse stossen. Auf der Agenda stehen am Vormittag der UBS-CFA-Index sowie die Konjunkturprognose des KOF. Aus den USA stehen lediglich Daten vom Immobilienmarkt an.