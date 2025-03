Im breiten Markt fallen Swissquote im Anschluss an die Jahreszahlen mit einem kräftigen Minus von 6,4 Prozent auf. Der Gewinn fiel in etwa im Rahmen der Erwartungen aus. Nach dem starken Lauf der Aktie im Vorjahr mit einem Plus von 70 Prozent scheint es aufgrund der fehlenden positiven Überraschung aber zu Gewinnmitnahmen zu kommen.