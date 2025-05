Der Schweizer Börse könnte am Mittwoch nach vier Gewinntagen in Folge etwas die Puste ausgehen. Die US-Vorgaben sind leicht negativ, denn an der Wall Street fehlte die Dynamik. Die Abstufung des Kreditratings am Montag war zwar recht schnell verdaut, Anleger brauchten aber wohl doch etwas Zeit für die Einordnung und hielten sich zurück. Zudem kommt wohl auch weiterhin keine Unterstützung von der Zinsfront. Denn Aussagen von US-Notenbankern deuten darauf hin, dass sich die Währungshüter weiter Zeit lassen dürften.