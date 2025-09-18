Die mittlere Projektion deutet ebenfalls darauf hin, dass Donald Trump die von ihm geforderten tiefen Zinssenkungen nicht bekommen wird. Für die Anleger bedeute dies eine bescheidene Zinserleichterung, aber kein Feuerwerk, kommentiert ein Stratege. Auf der positiven Seite wird vermerkt, dass das Gremium FOMC, das die Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank festlegt, geschlossener ist als im Vorfeld befürchtet. Daws Fed lasse sich also nicht von politischem Druck leiten.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 08.19 Uhr um 0,02 Prozent höher auf 12'000,83 Punkten. Damit bleibt er nahe der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkte.
Die grosse Mehrheit der Blue Chips tendiert rund 0,1 Prozent fester. Eine grosse Ausnahme bilden SIG, die vorbörslich um 9 Prozent einbrechen. Der Verpackungsspezialist SIG musste mit Hiobsbotschaften aufwarten: Das Unternehmen stösst ein grosses Transformationsprogramm an und senkt die Ziele für 2025. In der Folge soll es für das laufende Jahr auch keine Dividende geben.
Richemont (-0,7 Prozent) und Swatch (-0,9 Prozent) tendieren nach den jüngsten Daten zu den Schweizer Uhrenexporten ebenfalls leichter. Die Ausfuhr von Zeitmessern «made in Switzerland» ist im August um 8,6 Prozent abgesackt - Trumps Zölle lassen grüssen.
Mit Barry Callebaut geht es um 2,0 Prozent nach unten, nachdem die Deutsche Bank das Rating auf «Hold» gesenkt hat. Firmenchef Peter Feld hatte zudem in einem Zeitungsinterview erklärt, der weltgrösste Schokoladenhersteller arbeite an Ersatzstoffen für Kakao, um die Abhängigkeit vom teuren Rohstoff zu verringern. Hintergrund ist der drastische Preisanstieg bei Kakaobohnen.
Positiv fallen Givaudan mit einem Kursplus von 0,8 Prozent auf 3329 Franken auf. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 4400 von 4300 Franken erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt.
ra/hr
(AWP)