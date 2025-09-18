Der Schweizer Aktienmarkt reagiert am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA vorbörslich nur verhalten positiv. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung des Fed in diesem Jahr bekommen. Für das laufende Jahr stellen sie noch zwei weitere Schritte in Aussicht und dann jeweils einen in den beiden Folgejahren. Händler waren aber vor allem für das kommende Jahr bislang von mehr Senkungen ausgegangen.