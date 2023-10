An der Schweizer Aktienbörse dürfte es am Dienstag gemäss den vorbörslichen Indikationen klar aufwärts gehen. Händler verweisen dabei auf die US-Aktienmärkte, die sich vom neuen Nahost-Krieg wenig beeindrucken liessen und nach anfänglichen Verlusten gar fester schlossen. Auslöser dafür waren u.a. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die laut Händlern Zinshoffnungen geschürt haben. Man müsse nach dem jüngsten Anstieg der US-Anleiherenditen «vorsichtig vorgehen», sagte etwa ein Fed-Vertreter. Der Anstieg der US-Renditen in den letzten zwei Monaten habe die finanziellen Bedingungen schon deutlich verschärft. Die Renditen in den USA gaben darauf deutlich nach.

10.10.2023 14:46