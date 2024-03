Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Japan fester gesehen. Die US-Indizes schlossen am Vortag nahe ihren kürzlich erreichten Rekordhochs, nachdem Inflationsdaten wie erwartet ausgefallen waren. Demnach hat sich der Preisauftrieb im Januar weiter abgeschwächt. Vor allem Technologietitel legten darauf hin zu. Dies setzte sich in Japan fort. Auch dort erreichte die Börse von der Wall Street beflügelt neue Rekorde. Für Gesprächsstoff am Markt könnte zudem der überraschende Rücktritt von SNB-Chef Thomas Jordan sorgen. «Für Kursbewegungen dagegen eher nicht», meint ein Händler.

01.03.2024 08:45