Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank Unterstützung positiver Vorgaben aus den USA etwas fester erwartet. Ob daraus gar ein Wochengewinn für den Leitindex SMI herausschaut, müsse sich aber erst noch weisen. Die US-Indizes hatten am Vortag ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausgebaut, und an der Technologiebörse Nasdaq gab es sogar einen neuen Rekord. Grund dafür waren laut Händlern positive Konjunkturdaten und gute Unternehmensergebnisse. Dies habe dann die Investoren auch bezüglich der Weltwirtschaft optimistisch gestimmt. Auch heute könnten von US-Daten Impulse ausgehen. Veröffentlicht wird das US-Konsumentenvertrauen. Dieses dürfte laut der deutschen LBBW eine leichte Verbesserung zeigen.