Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag nach vier schwächeren Sitzungen klar auf Erholung. Donald Trump hatte am Vortag mit Aussagen zur Grönland-Frage im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos die Gemüter etwas beruhigt und für steigende Kurse an den US-Märkten gesorgt. Laut Trump soll es nun doch keine Strafzölle gegen acht europäische Länder zum 1. Februar geben, zudem hat er Gewalt in der Grönland-Frage ausgeschlossen. Damit hätten sich die Sorgen über einen erneuten Zollkrieg zwischen den USA und Europa etwas entspannt, heisst es am Markt.