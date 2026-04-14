Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Positive Vorgaben von der Wall Street sowie freundliche Tendenzen an den asiatischen Börsen sorgen für Unterstützung. Der Auslöser dafür waren neue Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und Iran. Gleichzeitig bleibt die Stimmung angesichts der geopolitischen Unsicherheiten aber fragil.