US-Präsident Donald Trump erklärte, dass sich Teheran nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen wieder bei Washington gemeldet habe und weiterhin Interesse an einem Abkommen bestehe. Zum Wochenauftakt zeigte sich die Wall Street am Montag denn auch robust. So hat der S&P 500 mittlerweile seine Verluste seit Beginn des Iran-Konflikts vollständig aufgeholt.
Ölpreis unter 100 Dollar
Im Zuge der Anzeichen auf Entspannung sanken auch die Ölpreise am Dienstag wieder. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni befindet sich derzeit mit knapp 98 Dollar wieder deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar
Neben der Geopolitik richten sich die Blicke am Dienstag auf die US-Konjunkturdaten. Besonders die Erzeugerpreise (PPI) für März könnten Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf geben. Zudem legen mit JPMorgan und Citigroup weitere US-Grossbanken ihre Quartalszahlen vor.
Givaudan und Sika mit Zahlen
Für den SMI berechnet die Bank Julius gegen 8.15 Uhr ein Plus von 0,30 Prozent auf 13'185 Punkte. Aktuell werden 17 der SMI-Werte im Plus erwartet. Der breitere SMIM gewinnt derweil vorbörslich gar 0,52 Prozent auf 3020,00 Punkte.
Bei den Einzeltiteln stehen Unternehmensnachrichten im Fokus. So gewinnen Givaudan (+2,9 Prozent) nach Zahlen deutlich, wobei der Aromen und Riechstoff-Konzern beim organischen Wachstum positiv überrascht hat. Auch Sika (+4,6 Prozent) legen kräftig zu, nachdem der Umsatzrückgang geringer ausfiel als befürchtet.
Auf der anderen Seite tendieren Richemont (-0,9 Prozent) im Sog enttäuschender Zahlen von LVMH schwächer. Swiss Re (-2,3 Prozent) sind nach dem Dividendenabgang nur optisch im Minus.
Auch in der zweiten Reihe dominieren die Gewinner. Besonders deutlich legen etwa Comet (+2,3 Prozent) nach starken Zahlen zum Auftragseingang zu.
an/rw
(AWP)