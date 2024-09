Einzig bei Swatch (-3,4 Prozent) deuten die Indikationen nach unten. Sie dürften unter Gewinnmitnahmen leiden, heisst es am Markt. Auslöser dafür ist ein weiteres Interview, das CEO Nick Hayek der «NZZ» gegeben hat. Darin relativiert er Pläne für einen Rückzug von der Börse. Am Vortag war der Titel noch um 12 Prozent in die Höhe geschossen, als der CEO in einem Interview mit der Bilanz über eine mögliche Dekotierung der Aktien sinniert hatte. Bei einem Going Private könnten Publikumsaktionäre eine Prämie von «mindestens 30 bis 40 Prozent on top» erwarten, sagte er. Zusätzlich hatten die «China-Hoffnungen» Swatch und anderen Branchenvertretern wie Richemont (+0,3 Prozent) Auftrieb verliehen.