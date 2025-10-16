Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen am Donnerstag fester starten. Grund dafür sind vor allem die guten Ergebnisse der beiden Grosskonzerne Nestlé und ABB. Beide Unternehmen haben die Markterwartungen übertroffen. Der weitere Verlauf dürfte nun stark davon abhängen, wie sich die Aktien der beiden im weiteren Tagesverlauf entwickeln. Da der hiesige Markt am Vortag bereits zugelegt hatte, könnte es nun auch zu einer Konsolidierung kommen, meint ein Händler.