Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag erneut fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gemischt. Positiv sei aber, dass sich der Dow Jones Index nach anfänglichen Verlusten doch noch fast ins Plus habe erholen können. Dagegen ging es an der Nasdaq wegen der Korrektur bei den grössten Techunternehmen, den «Magnificent 7», erneut etwas bergab. Dies zeige, dass die Nachfrage nach defensiven Werten anhalte, heisst es am Markt. Darin zeige sich bis zu einem gewissen Grad auch die Vorsicht der Anleger vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen, meint ein Händler.