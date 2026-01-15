Impulse könnten am Nachmittag auch von weiteren Ergebnissen von US-Finanzunternehmen ausgehen. Erwartet werden die Zahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und BlackRock. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Auch hierzulande steht die Berichtsaison im Fokus. Konkret haben die Blue-Chip-Firmen Geberit, Richemont, VAT und Partners Group Angaben zu ihrem Geschäft veröffentlicht. Dabei gibt es mehrheitlich positive Nachrichten.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 13'555 Punkten. Sämtliche SMI-Werte werden höher erwartet.
An der Spitze der SMI-Werte stehen Richemont (+4,4 Prozent). Der Luxusgüterkonzern Richemont hat den Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal um 4 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Markterwartungen wurden dabei klar übertroffen. In ihrem Sog werden auch Swatch (+2,8 Prozent) klar im Plus gesehen.
Gefragt sind zudem die Technologiewerte, nachdem VAT (+7,3 Prozent) laut Vorabzahlen im vergangenen Jahr bei Auftragseingang und Umsatz besser abgeschnitten hat als von Analysten erwartet. So werden auch Comet (+4,2 Prozent) und Inficon (+2,2 Prozent) höher indiziert. Zusätzliche Unterstützung gibt es dabei auch von TMSC. Die CAPEX-Prognose des Chipherstellers aus Taiwan komme gut an, heisst es am Markt.
Mit Geberit (+1,2 Prozent) hat ein weiterer Blue-Chip die Markterwartungen übertroffen. Der Sanitärtechnikkonzern hat 2025 den Umsatz unter Ausklammerung der negativen Währungseinflüsse ein gesteigert und zudem die Prognose für die operative Marge 2025 erhöht.
Klar im Plus höher gestellt werden zudem die Aktien von Partners Group (+4,4 Prozent). Der Asset Manager hat die verwalteten Vermögen und die Kapitalzusagen gesteigert. Erste Analysten haben bereits ihre Kursziele leicht nach oben angepasst.
Positives vermeldete zudem Temenos (+4,7 Prozent). Der Bankensoftwarehersteller hat im vierten Quartal Umsatz und Betriebsgewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich erhöht. Auch für das Gesamtjahr 2025 resultierte ein klarer Anstieg.
pre/hr
(AWP)