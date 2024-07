Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester gesehen. Dabei sind die Vorgaben aus den USA uneinheitlich. Denn dort gehen die Umschichtungen aus den heissgelaufenen Technologiewerten in die Standardwerte weiter. So war der gestrige Mittwoch für den technologielastigen Nasdaq 100 der schwächste Handelstag seit Dezember 2022. Doch der hiesige von defensiven Werten dominierte Aktienmarkt könnte dem trotzen. Denn erneut sorgt ein Pharmariese für Aufsehen. Nach dem Studienerfolg von Roche am Mittwoch dürfte heute Novartis mit seinem Quartalsbericht den Gesamtmarkt stützen.