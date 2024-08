Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag laut vorbörslichen Indikationen fester erwartet. Die am Vortag begonnene Erholung dürfte sich dank positiver Vorgaben aus den USA fortsetzen, heisst es am Markt. Damit steuert auch der hiesige Markt auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu, nachdem gestern die deutlichen Verluste fast wieder aufgeholt wurden. Weitere Impulse sind allerdings dünn gesät. Die Halbjahresberichterstattung macht hierzulande Pause. Auch im Ausland stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.