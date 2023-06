An der Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag aufgrund positiver Vorgaben aus den USA und aus Japan ein freundlicher Trend erwartet. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten am Nachmittag um 14.30 Uhr und der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed rechnen Händler mit einem eher ruhigen Geschäft. Die Inflationsrate sei im Mai 2022 besonders hoch ausgefallen. Daher dürfte der Rückgang der Jahresrate mathematisch bedingt jetzt besonders stark ausfallen, sagt ein Marktbeobachter.

13.06.2023 08:45