Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen Rekordkurs fortsetzen und fester starten. Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada dürfte die Anleger weiter positiv stimmen, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Zölle, die die nordamerikanische Autoindustrie betreffen, um einen Monat verschoben werden. Dies einen Tag, nachdem er 25 Prozent Zölle auf alle mexikanischen und kanadischen Importe verhängt hatte. Die Ungewissheit und die mangelnde Ernsthaftigkeit dieser Entscheidungen werden jedoch zweifellos erhebliche Auswirkungen auf das US-Wachstum haben, heisst es in einem Kommentar.