Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft höher. Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich damit zumindest vorläufig der zweite positive Handelstag in Folge ab. Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Die hat einerseits die US-Aktien am Vorabend erneut auf neue Höchststände geführt, andererseits auch in Asien für positive Vorzeichen gesorgt, wobei derzeit insbesondere der koreanische Kospi mit einem Kursplus von über 6 Prozent herausragt.