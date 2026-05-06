US-Präsident Donald Trump scheint im Konflikt mit dem Iran vorerst auf Deeskalation zu setzen. In der Nacht auf Mittwoch kündigte er überraschend an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Während des Stopps von «Projekt Freiheit» solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen gegeben.
Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den SMI um 8.20 Uhr 0,71 Prozent höher bei 13'145 Punkten.
Die bescheidenen Hoffnungszeichen auf eine Entspannung im Nahen Osten zeigen sich auch in einer Abwärtstendenz des Erdölpreises. So ist der Preis für ein Fass der Sorte Brent über Nacht in den Bereich von 108 US-Dollar abgesunken. Am Vortag mussten in der Spitze noch über 114 Dollar bezahlt werden und erst vor knapp einer Woche Stand der Preis auf seinem bisherigen Jahreshoch von über 126 Dollar.
Logitech und Alcon nach Zahlen höher
Von den 20 SMI-Titeln legen im vorbörslichen Handel alle zu. Etwas auffälliger sind Logitech (+2,3 Prozent), welche von soliden Quartalszahlen Rückenwind erhalten. Sämtliche Kennziffern sind eher am oberen Ende der Erwartungen ausgefallen. Etwas stützen dürfte hier aber auch die allgemein wegen des KI-Optimismus gute Stimmung für Techwerte.
Bei Alcon (+1,5 Prozent) lag im ersten Quartal insbesondere die operative Gewinnmarge über den Erwartungen. Überdurchschnittlich sind zudem die Avancen von Kühne+Nagel (+2,3 Prozent) nach einer Aufstufung auf «Buy» durch Jefferies.
Im breiten Markt werden Huber+Suhner (+2,6 Prozent) und Galenica (+2,4 Prozent) von positiv gestimmten Analystenstimmen beflügelt. Ausserdem stehen die Chip-Werte VAT, Comet und Ams Osram alle über 2 Prozent höher.
cf/uh
(AWP)