Die Aussagen des Fed implizierten im Vergleich zum Dezember unverändert drei Zinsschritte, heisst es etwa in einem Kommentar des CIO Office der UBS. Dies habe die Aktienmärkte unterstützt. Die Bank selber geht von einem insgesamt robusten Ausblick für die US-Wirtschaft aus und rechnet in ihrem Basisszenario ebenfalls weiterhin mit drei Zinssenkungen im laufenden Jahr, wobei der erste im Juni erfolgen dürfte. Der Fokus der Investoren richtet sich nun am Berichtstag auf die SNB und die Bank of England. Von der SNB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen ebenfalls keine Senkung der Zinsen, wobei einzelne Kommentatoren indes eine Überraschung nicht ausschliessen.