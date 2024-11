Hierzulande sind es vor allem Einzelaktien ausserhalb des Technologiesektors, die den Index bewegen. Weiter im Fokus der Anleger bleiben ansonsten die geopolitischen Unsicherheiten. So müssen Anleger laut der Commerzbank die erneute Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verdauen. Im weiteren Tagesverlauf könnten am Nachmittag verschiedene Konjunkturdaten aus den USA die Märkte bewegen. So etwa der Philadelphia Fed Business Outlook und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche.