Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag dank positiver Vorgaben aus den USA und Japan fester in den Monat Juni starten. Damit könnte sich der Aufwärtstrend auch im neuen Monat fortsetzen, heisst es am Markt. In den USA hatten Inflationsdaten am Freitag ein spätes Erholungsrally ausgelöst. Der PCE-Preisindex war im April wie erwartet gestiegen. Dies könnte Beobachtern zufolge die Inflationssorgen der US-Notenbank etwas beruhigen. Für eine erste Zinssenkung im September seien aber neben einer ganzen Reihe ähnlich moderater Inflationsdaten auch eine weitere Abschwächung des Arbeitsmarktes und des privaten Konsums notwendig, heisst es weiter.