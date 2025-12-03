Dennoch herrscht eine gewisse Anspannung vor wichtigen US-Konjunkturdaten am Nachmittag. Veröffentlicht wird neben dem ISM-Service-Index der private ADP-Beschäftigungsreport. Sonst eher eine Randnotiz, kommt ihm diesmal eine besondere Bedeutung zu. Denn durch die Datenverzögerungen aufgrund des US-Shutdowns wird der eigentlich für Freitag geplante offizielle Arbeitsmarktbericht erst später veröffentlicht. Somit sind die ADP-Daten eines der letzten Zeichen vom Arbeitsmarkt vor der Fed-Zinsentscheidung kommende Woche.