Dennoch herrscht eine gewisse Anspannung vor wichtigen US-Konjunkturdaten am Nachmittag. Veröffentlicht wird neben dem ISM-Service-Index der private ADP-Beschäftigungsreport. Sonst eher eine Randnotiz, kommt ihm diesmal eine besondere Bedeutung zu. Denn durch die Datenverzögerungen aufgrund des US-Shutdowns wird der eigentlich für Freitag geplante offizielle Arbeitsmarktbericht erst später veröffentlicht. Somit sind die ADP-Daten eines der letzten Zeichen vom Arbeitsmarkt vor der Fed-Zinsentscheidung kommende Woche.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 12'900,00 Punkten.
Holcim (-0,7 Prozent) stecken im Spannungsfeld zweier Studien. So hat Jefferies die Titel des Zementherstellers auf «Hold» von «Buy» abgestuft. JPMorgan hebt indes in einer Branchenanalyse das Kursziel und bewertet die Titel weiter mit «Overweight».
Für Geberit (+0,1 Prozent) gab es zwei positive Kommentare von Analystenseite. Sowohl JPMorgan als auch Jefferies erhöhen ihre Ziele, wobei letztere mit «Buy» positiver eingestellt sind.
Tech-Werte wie VAT (+1,1 Prozent), Logitech (+1,2 Prozent), Inficon (+0,8 Prozent) und ams Osram (+1,1 Prozent) sind nach den Gewinnen an der Nasdaq gefragt.
Der Bankensoftwarehersteller Temenos (unv.) hat einen neuen CEO gefunden. Finanzchef Takis Spiliopoulos übernimmt den Chefposten mit sofortiger Wirkung definitiv. Die Suche nach einem neuen CFO ist eingeleitet. Gleichzeitig bekräftigt das Unternehmen die im Oktober angehobene Guidance für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele bis 2028.
Cosmo (+15,1 Prozent) berichtet über «bahnbrechende» Ergebnisse aus zwei zulassungsrelevanten Studien für das Mittel Clascoteron zur Behandlung von männlichem Haarausfall. Demnächst sollen in den USA und der EU Zulassungsanträge eingereicht werden.
