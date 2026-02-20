Der Nachmittag hält nochmals einen bunten Strauss an US-Konjunkturdaten bereit. Mit dem BIP für das vierte Quartal, dem PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass des Fed und dem Uni Michigan Konsumentenvertrauen stehen einige gewichtige Taktgeber an. «Es geht zumindest mit einigem Unbehagen im Gepäck in Richtung Wochenende», sagte ein Händler. Gerade die Geopolitik dürfte Anleger in sichere Häfen treiben.
Die Bank Julius Bär stellt den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 13'855 Punkten.
Im Fokus stehen am heutigen Handelstag insbesondere Sika (+1,8 Prozent) als einziger Bluechip mit Zahlen. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller musste einen Gewinnrückgang hinnehmen, erhöht aber dennoch die Dividende.
Gerade die defensiven Titel und auch die Schwergewichte Nestlé (+0,2 Prozent), Roche (+0,3 Prozent) und Novartis (+0,3 Prozent) sollten Anleger an Tagen mit erhöhter Unsicherheit im Blick behalten. Zumal der Nahrungsmittelkonzern am Vortag Zahlen vorgelegt hatte und nun Analystenmeinungen dazu eintreffen. Und für Roche kamen gute Nachrichten von der FDA. Die US-Behörde akzeptiert den Zulassungsantrag für das Krebsmittel Giredestrant und genehmigt die Kombibehandlung mit Venclexta und Acalabrutinib. Derweil prüft Novartis einen Rückzug aus Indien.
Eine höhere Dividende gibt es auch für die Anleger von Siegfried (+1,6 Prozent). Der Pharmazulieferer hat mit seinem Umsatz- und Gewinnplus die eigenen Ziele in etwa erreicht und stellt für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht.
Derweil ist bei Allreal (kein Vorbörsenkurs) die Ausschüttung unverändert. Sowohl die Mieterträge als auch das operative Ergebnis lagen leicht unter Vorjahr, der Gewinn blieb stabil.
Für Temenos (+1,6 Prozent) und Oerlikon (+1,8 Prozent) könnte es nach Hochstufungen von Oddo BHF bzw. Kepler Cheuvreux ein positiver Tag werden.
dm/jb
(AWP)