Bereits am frühen Nachmittag rückt mit dem ADP-Beschäftigungsbericht ein wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA für Juni in den Fokus. Zudem weisen Stimmungsindikatoren wie der ISM Service-Index marktbewegendes Potenzial auf. Am Abend steht dann das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed im Blick der Anleger. Es könnte wichtige Hinweise liefern, wie der Kurs der Währungshüter weitergeht. Fed-Chef Jerome Powell sprach an einer Konferenz in Portugal immerhin von gewissen Fortschritten bei der Inflationsentwicklung, gleichzeitig müsse sich für Zinssenkungen noch eine nachhaltigere Bewegung zeigen.